Срібні кільця: як правильно доглядати за прикрасами

Срібло — метал, який ніколи не втратить популярність. Він красивий, стильний, добре поєднується з більшістю матеріалів, підходить майже всім.

І срібні кільця серед ювелірних прикрас з цього металу займають особливе місце. Вони радують різноманітністю вибору, а тому підходять і для повсякденних образів, і для особливих випадків. Деякі дизайнери роблять з такого матеріалу дуже дорогі, ексклюзивні речі. Якщо ви вирішите замовити срібне кільце на gold.ua, то знайдете там варіанти на будь-який смак і під будь-яку ситуацію. А ми розповімо, як за ними правильно доглядати.

Якщо у вас в скриньці є кільця зі срібла і ви постійно їх носите, то напевно помічали, що вироби досить швидко втрачають свій первинний вигляд. Якісь частини темніють, інші забиваються пилом — в результаті навіть дороге колечко починає виглядати набагато дешевше. Щоб цього не відбувалося, потрібно дотримуватися кількох правил, що стосуються догляду за прикрасами.

Догляд кожен день — основне правило

Ми звикли, що кільця потрібно чистити раз в декілька місяців, але догляд за дорогоцінними металами повинен бути регулярним. Придбайте собі м’яку ганчірочку – ідеально підходить мікрофібра — і кожен раз, знявши прикраси, протирайте їх. Так ви усунете залишки поту і пилу, накопичені за день, — в результаті колечко всю ніч пролежить чистим і небажані речовини не будуть на нього ніяк діяти.

Професійний догляд час від часу

Якщо ви бачите, що кільце все ж втрачає свій привабливий вигляд, є два варіанти: придбати спеціальну пасту для чищення ювелірних виробів або віднести прикраса в ювелірну майстерню, де його почистять швидко і правильно. Купити спеціальні засоби не проблема — але сенс в них є, якщо у вас багато прикрас і ви будете чистити їх великими обсягами. На два-три колечка купувати засіб не завжди виправдано – тоді відмінним варіантом стане майстерня.

З народними засобами варто бути акуратніше. Той же аміак, яким ідеально чиститься срібло, протипоказаний багатьом каменям, в тому числі і синтетичним — так що вироби зі вставками подібним складом обробляють з обережністю. А ось абразивних речовин на зразок зубного порошку ми рекомендуємо уникати — деякі моделі прикрас ними можна зіпсувати. І справа не в тому, що на поверхні з’являться серйозні подряпини, скоріше, зовнішній шар може помутніти, стати місцями матовим. Краще так не ризикувати.

Чи потрібно знімати вироби перед сном?

Якщо кільця срібні, то вони зазвичай досить міцні (за винятком дуже тонких конструкцій) — в такому випадку необов’язково їх знімати на ніч. Але це стосується в основному гладких моделей без візерунків, вставок та інших елементів. І пам’ятайте: навіть якщо ви носите вироби постійно, в тому числі і вночі, знімайте їх раз в день, щоб протерти м’якою ганчіркою.

Якісні та стильні срібні кільця на Gold.ua

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