У Росії охорона Міненерго оголосила тендер на придбання наклейок «Обама чмо»

Охорона Міненерго Росії вирішила прикрасити свої машини наклейками з написом «Обама ЧМО», придбавши їх через сайт державних закупівель.

Згідно документації, закупівлю розмістило ФГУП «Відомча охорона» Міненерго Росії, яке займається охороною об’єктів енергетики. Наклейки потрібні філії ФГУПа на Північному Кавказі.

В основному лоті замовлення зазначені послуги з технічного обслуговування і ремонту 10 автомобілів на суму 1,2 млн рублів.

Також тендер містить лот за 18,5 млн рублів — на поставку запчастин технічних рідин та інших витратних матеріалів (у тому числі наклейок). За наклейки «Обама ЧМО» замовник готовий заплатити за 81 карбованець за штуку.

У коментарі журналістам представники ФГУП заявили, що образливі наклейки потрапили в список закупівель внаслідок технічної помилки. Наклейки із замовлення пообіцяли прибрати.

Юрист Північно-Кавказького філії «Відомчої охорони» сказав журналістам, що фахівець, який займався закупівлею, пояснив появу таких наклейок «помилкою текстового редактора начебто Т9».

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