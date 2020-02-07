Слуга народу прийшла в Раду в годинах за 700 тисяч

Народний депутат від «Слуги народу» Олена Криворучкина, яку раніше застукали за пікантною листуванням в парламенті, «засвітила» у Верховній Раді аксесуар, схожий на годинник марки BVLGARI, які оцінюються в 24 900 євро (671 553 тисячі гривень).

Фотографію із залу парламенту показав власний кореспондент «Апострофа» Олександр Гончаров.

Так, годинник на руці депутата схожі на популярну елітну марку BVLGARI diva’s DREAM WATCH, яка фактично не має аналогів в плані дизайну.

Слід зазначити, що такий аксесуар коштує 410 мінімальних пенсій в Україні, а такі пенсії отримують близько півмільйона українських громадян.

Додамо, що Олена Криворучкина пройшла на виборах в Раду по мажоритарному округу в Харкові. Раніше працювала доцентом економічного університету.