Допомога по безробіттю зросте з 1 березня

З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Про це Укрінформу повідомили в Київському міському центрі зайнятості.

«Київський міський центр зайнятості інформує: правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (постанова №211 від 31.01.2020) збільшив з 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю», — повідомили в службі зайнятості.

Таким чином, для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням страхового стажу, мінімальний розмір допомоги з безробіття буде збільшено до 1800 гривень. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу (хто протягом року, що передував реєстрації особи як безробітної, працював менше шести місяців), мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 650 гривень.

Як нагадали в службі зайнятості, буде залишатися чинним розмір максимальної допомоги по безробіттю, установлений 1 грудня 2019. Зараз він становить 8408 гривень (чотири прожиткових мінімуми).

За даними Київського міського центру зайнятості, на початок лютого допомога по безробіттю в столиці отримували 8356 безробітних, серед них мінімальна, у розмірі 610 гривень — 383 безробітних, у розмірі 1630 гривень — 217, а максимальна допомога по безробіттю — 4096 осіб.