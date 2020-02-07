Розстріляв друзів і пустив собі кулю в лоб: бойовики на Донбасі почали самознищуватися

У Донецьку сталося масове вбивство: бойовик “ДНР” розстріляв чотирьох і покінчив життя самогубством.

Про це повідомляється у соціальних мережах прихильників бойовиків. “5.02.2020 загинув мій друг Гарік, вдома залишилася вдовою дружина з двома дітьми.

Цивільний, колишній офіцер МВС. Загинуло ще 3 людини. П’ятий – хто це “наробила” – коли пройшла “білка”, самозастрелился. Чулковка в районі 22-ї вечора це чула. Царство небесне.

Імена, чини не пишу спеціально. В новинах досі тиша, мабуть, заминають”, – написав користувач під ніком Donbass Cat. Зазначимо, що масовий розстріл в Донецьку підтверджують також інші джерела. “Цієї ночі в Донецьку дикі розборки були. У підсумку 5-200х.

Одного, в Рай не візьмуть. Цікаво як швидко деталі в мережу протечуть”, – пише Телеграм-канал Ясинувата Донбас на лінії вогню. У групі Інцидент Донецьк у соцмережі один з користувачів розповів, що бійню влаштував один із співробітників “МВС”.

“Сміття бухали і один з них вро де колишній білку зловив і поклав друганов))) а коли руда з плеча злізла і зметикував що наробив сам пішов в утиль! Начебто так! А що скаже офіційна версія МВС бог його знає!”, – написав користувач Артем Кіт.