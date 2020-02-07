СБУ накупить свого Центру культури води майже на мільйон гривень. Під перепродаж

Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України 30 січня 2020 року оголосив велику закупівлю безалкогольних напоїв — 54 160 пляшок. Вони повинні бути поставлені з березня по грудень 2020 року в Центр культури і мистецтв СБУ за адресою: вулиця Ірининська, 6 у Києві.

Очікувана вартість закупівлі 911 тис. гривень:

лот №1 — Вода Моршинська, або еквівалент (Мінеральна вода, код ДК 021:2015 — 15981000-8);

лот № 2 — інша Вода (Мінеральна вода, код ДК 021:2015 — 15981000-8);

лот № 3 — Вода Borjomi, або еквівалент (Мінеральна вода, код ДК 021:2015 — 15981000-8);

лот № 4 — Безалкогольні напої Росинка, або еквівалент (Мінеральна вода ароматизована, код ДК 021:2015 — 15981400-2);Закуп

лот № 5 — Безалкогольні напої Пепсі-Кола, або еквівалент (Мінеральна вода ароматизована, код ДК 021:2015 — 15981400-2).

Продукція, яка в подальшому буде реалізовуватися відвідувачам, c метою отримання прибутку, яка повністю отримується за бюджетні гроші.

Нагадаємо, що раніше писали про те, як департамент господарського забезпечення СБУ 23 січня 2020 року оголосив підозрілі закупівлі зимового одягу для свого складу, що знаходиться за адресою вул. Фастівська, 8Б р. в Києві.

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