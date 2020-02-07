«Залиште в спокої журналістів!» Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що винні у прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука не журналісти, як припускає слідство, а Служба безпеки, яка не забезпечила захист кабінету.

Вона поділилася своєю думкою в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю, 7 лютого.

«У влади завжди є мотивація труїти журналістів, які заважають їй!» – висловилася вона. «Там було про те, як один міністр відмиває гроші через облігації. Журналісти зобов’язані публікувати це!» – додала політик.

Тимошенко назвала винних у прослуховуванні Гончарука

«Я хочу, щоб в моїй країні більше ніколи не обшукували журналістів. Ви краще розберіться, хто у вас в Службі безпеки України це зливає! І розберіться, хто не забезпечив захист урядових кабінетів, персональну відповідальність за події у ВП. Це не обов’язок журналістів, а СБУ. Залиште в спокої журналістів раз і назавжди, навіть якщо вони вам неприємні!» –додала вона.