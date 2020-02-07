«Пишіть заяви!» Голова Одеської ОДА влаштував терор підлеглих: відеофакт

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций на апаратній нараді з главами департаментів і управлінь, загордившись себе «довіреною особою президента», змушував незгодних підлеглих звільнитися.

«Скажу вам одну річ: я – довірена особа і представник президента нашої країни в Одеському регіоні. Відповідно я виконую функції і ретранслирую політику президента і всієї держави України. Якщо у когось з вас сумніви щодо того, що політика президента не є правильною, спрямована не в ту сторону, не розвивається і т. д… А ви намагаєтеся саботувати політику і рішення президента через призму моїх рішень і повноважень, то тоді я вважаю, що нам немає сенсу працювати разом», – видав він.

«З цього приводу, за чутками, які ходять, щодо того, що я тут не повинен був повернутися на роботу, що я, може бути, сам поїду чи мене відвезуть… У мене є велике прохання до вас: всім керівникам напрямів, департаментів, управлінь та їх першим заступникам написати заяви за власним бажанням або за згодою сторін», – озвучив Куций.

Незабаром він опублікував схожий пост і на сторінці в Facebook, опустивши інформацію про те, що вимагав написати заяви про звільнення без дати.

«В Одеській області я уявляю президента України. Моя головна мета – сталий розвиток Одеської області. Якщо за чотири місяці хтось цього не зрозумів, якщо комусь дуже хочеться поширювати чутки і саботувати виконання своїх прямих обов’язків, рішення просте – пишіть заяви і звільняє місце для тих, хто хоче працювати, хто хоче змінити країну і нашу область вже сьогодні», – написав він у соцмережі.

Слід зазначити, що подібні дії Куцого грубо порушують трудове законодавство України, що за умови доведення провини карається Кримінальним кодексом. Зокрема, ст. 172 КК свідчить, що незаконне звільнення працівника з особистих мотивів або в зв’язку з повідомленням їм про порушення Закону України «Про протидію корупції» іншою особою тягне за собою штраф, позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи.

За ст. 173 КК грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженого ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, арештом або обмеженням волі.

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