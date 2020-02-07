Лещенко та Найєм є представниками Сороса в Україні — Соскін

Олег Соскін пояснив в ході чату, організованого виданням «Главред», що Джордж Сорос і його система діють на базі вікна Овертон, коли найважливішим і прийнятним стає все, що згубно для держави, народу та нації. Політолог додав, що при цьому підтримуються всі нежиттєздатні групи населення, різного роду лузери.

За словами Соскіна, концепція Сороса полягає в тому, щоб знищити титульну націю, успішних представників середнього класу, надаючи підтримку всьому неконкурентним і нежиттєздатною. Так звані «соросята» мають досить серйозний вплив на багато важливих процесів у багатьох країнах світу, і Україна тут не стали винятком.

Соскін стверджує, що представниками Сороса в нашій країні є Мустафа Найєм і Сергій Лещенко. Але це лише «верхівка айсберга». «Соросята» в Україні значною мірою контролюють Офіс президента і Кабінет міністрів. Крім того,вони досить широко представлені в парламенті 9-го скликання. «Соросята», наприклад, є в партії «Європейська солідарність», «Голос» і «Слуга народу».