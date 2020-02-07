Стрибнула в крижану воду на очах коханого: патрульні Луганщини показали відео дивного порятунку

У Лисичанську Луганської області патрульні поліцейські врятували 17-річну дівчину, яка на їх очах стрибнула з мосту у крижану воду.

Відео опублікувала в п’ятницю, 7 лютого, прес-служба патрульної поліції.

«Коли на твоїх очах 17-річна дівчина стрибнула з моста у крижану річку – ти не маєш часу на коливання. У такій ситуації є одне-єдине правильне рішення – будь-яким способом врятувати її», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що під час патрулювання екіпаж патрульних зупинив молодий чоловік зі словами: «Моя дівчина хоче стрибнути з мосту, підвезіть мене туди». Хлопець пояснив, що посварився зі своєю 17-річною подругою, вона подзвонила і сказала, що покінчить з собою.

Патрульні Єремеєв Михайло і Дмитро Козюберда посадили хлопця до авто і негайно рушили на міст через річку Сіверський Донець. Дівчина справді була там. Інспектори попросили хлопця не підходити до неї і спробували самі налагодити контакт. На прохання поліцейських не робити цього – дівчина плакала і кричала.

В цей час її хлопець не стримався і почав бігти до неї. Побачивши його, дівчина зробив крок і впала вниз. Патрульні миттєво кинулися на порятунок. Температура води була -7 градусів.

Дівчина, яку поліцейські витягли на берег, була без свідомості і посиніла від холоду. Інспектори почали робити їй непрямий масаж серця, після чого вона откашляла воду і прийшла в себе.

Надалі інспектори допомогли транспортувати дівчину в карету швидкої. Медики надали їй невідкладну допомогу і госпіталізували до лікарні.