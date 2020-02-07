Долар перестав падати. Що буде з курсом в лютому і при чому тут «Нафтогаз»?

Долар перестав падати вниз. Його курс не зрушив за підсумками міжбанківських торгів 7 лютого, залишився в рамках попереднього дня — 24,53-24,57 грн/$. Водночас американська валюта дешевшала на готівковому ринку — в середньому на 10 копійок: до 24,60-24,75 грн/$ на продаж та 24,35-24,40 грн/$ на покупку. При цьому найдешевший долар віддавали за 24,50 грн/$.

«Сьогоднішні торги міжбанку пройшли під знаком активного попиту на валюту з боку імпортерів, які побоюються пропустити локальне курсове дно», — прокоментував настрою директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

В цілому ж безготівковий ринок був малоактивним: загальний обсяг угод перевищив $100 млн (притому, що вчора він перевалив за $300 млн). Мінімальним цінником дня став 24,53 грн/$, максимальним — 24,59 грн/$.

Нацбанку на ринку не було, так і великих продавців теж. Скарбники не помітили ні НАК «Нафтогаз», ні нерезидентів. Кажуть, що іноземці взяли паузу у валютній продажу з-за того, що наш Мінфін довго тягнув з публікацією заявки на розміщення нових випусків держоблігацій на найближчий вівторок, 11 лютого. Зазвичай інформація з’являється на сайті міністерства в четвер увечері, а цього разу її не було протягом всіх п’ятничних торгів. З’явилася вона тільки до вечора. Тому нерезиденти вирішили почекати з конвертацією валюти, щоб не перевести в долар більше, ніж потрібно — точніше, ніж їм запропонують боргових паперів.

До речі, уряд розширив список розміщуваних паперів. Спочатку планувалося чотири випуску гривневих ОВДП, але в останній момент до них вирішили додати і один доларовий. З чого можна зробити тільки один висновок — у Мінфіну не вистачає валюти для найближчих виплат за держоблігаціями, тому її доводиться додатково позичати.

Редакція «Країни» з’ясувала повний список ОВДП, розміщення яких заплановано на 11 лютого:

• гривневих 4-річних облігацій на 3 млрд грн;

• гривневих 2-річних облігацій на 2 млрд грн;

• гривневих 1-річних облігацій — на 1 млрд грн;

• гривневих 3-місячних облігацій — на 0,5 млрд грн;

• доларових 1-річних облігацій на $200 млн.

Загальний обсяг виходить на рівні 6,5 млрд грн і $200 млн.

«Попит на папери має бути, але, думаю, що Мінфін буде боротися за здешевлення держборгу, тобто за зниження прибутковості. З-за цього розміщення цілком може вийти не повним. До того ж конвертація валюти відбудеться не під весь обсяг ОВДП, адже в майбутню середу, 12 лютого, відбудуться погашення за великим старими випусками: на 2,1 млрд грн і на $388 млн. Відбудеться перевкладення отриманих сум», — зазначив у розмові з «Країною» фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Головною темою сьогоднішнього дня став інфляційний звіт Нацбанку за січень. Точніше, ту його частину, де йдеться про те, що НАК «Нафтогаз» міг би за рахунок більш інтенсивної продажу долара, отриманого за Стокгольмського арбітражу від «Газпрому» (всього $2,9 млрд), сильніше закривати дефіцит держбюджету. Щоб він не наблизився до максимального запланованого рівня — 96 млрд грн.

Якщо це вказується в публічній звітності, то точно обговорювалося на найвищому рівні, і напевно буде реалізовано. Головне зрозуміти — коли. Від цього може залежати валютна стратегія експортерів і імпортерів, і точно буде залежати — курс гривні.

На цей рахунок обговорюється дві версії:

1. Тему продажу «газпромівських доларів» спеціально піднімають, щоб натякнути великим експортерам про прийдешні більш активних валютних розпродажах «Нафтогазу». Щоб вони активніше заводили виручку в Україну і продавали на міжбанку. Щоб потім не прогадати на курсі. Адже початок 2020 року виявилося непростим для держбюджету (у січні його не виконали на чверть), і великі валютні продажу НАК можуть відбутися в найближчі тижні лютого.

2. Влада зацікавлена в максимально вигідною конвертації валюти «Нафтогазу», щоб виконати держбюджет, бо можуть під неї підняти курс долара. Це буде вигідно і нафтогазового монополіста, і іншим великим експортерам-наповнювачам бюджету.

«Плани щодо інфляції НБУ вважай виконав, а Мінфін не може продовжувати наповнювати держбюджет тільки за рахунок держборгу. Пора нарощувати виробництво. Тому, думаю, що влада нарешті почнуть підтримувати бізнес. Перше — відродження кредитування, де вже зроблені перші кроки (запуск державної програми). Друге — невелике підвищення інфляції: і за рахунок кредитування, і за рахунок невеликої девальвації гривні. Це допоможе наповнити держбюджет, і простіше перенести економічні проблеми на світовому ринку, які ось-ось дадуть про себе знати через скорочення ВВП Китаю — наслідки коронавіруса», — переконаний Невмержицький.

Який із сценаріїв буде запущений — точно невідомо. На всякий випадок фінансисти поки дають досить широкі курсові прогнози.

«Ми очікуємо, що 10 лютого, у понеділок, міжбанківські торги будуть проходити в діапазоні 24,55-24,65 грн/$», — спрогнозував Олег Курінний.

Говорячи про можливу девальвацію гривні в майбутньому фінансисти зараз уявляють собі два сценарії.

«Думаю, влада зможуть запропонувати бізнесові два робочих курсових коридору на міжбанку: або 24,50-25,50 грн/$, або 24,0-25,0 грн/$», — резюмував Василь Невмержицький.