Трамп готує «підніжку» офіцерові, який відмовився від важливої посади в Україні

У Білому домі планують звільнити підполковника Олександра Виндмана, який раніше заявляв про пропозицію від керівництва України стати міністром оборони, після того, як він свідчив у розслідуванні імпічменту президента США Дональда Трампа.

Білий дім хоче позиціонувати цей крок як частина більш широких зусиль по зменшенню зовнішньополітичної бюрократії, сказали дві людини, знайомих з цим питанням.

Крім того, Білий дім має намір піднести будь відставки як частина скорочення штату, а не як помсту, на думку співрозмовників.

При цьому, три людини, знайомі з цим питанням на умовах анонімності підтвердили, що деякі чиновники після звільнення, в тому числі і Віндман, який на даний момент займає крісло в Раді національної безпеки, будуть змінені на інші посади з-за того, що вони сприймаються як нелояльні президенту.