Цькування Зозулі: в Іспанії винесли гучне рішення

Іспанська «Райо Вальєкано» отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста «Альбасете» Романа Зозулі.

Під час недавнього протистояння команд ультрас «бджіл» вигукували образливі гасла на адресу Роману, називаючи його нацистом. Через це матч був перерваний, а тепер апеляційний комітет іспанської федерації футболу виніс вердикт щодо «Райо».

Команда з передмістя Мадрида отримала штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах. Активні фанати не зможуть зайняти свої звичні місця на поєдинках проти «Уэски» і «Ельче».