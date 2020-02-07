У Кам’янському діти потрапили «в полон» мертвого водія: як поїздка в басейн могла скінчитися трагедією

У Кам’янському Дніпропетровської області, де школярі стали заручниками автобуса, в якому раптово помер на ходу водій, хочуть зробити крайніми батьків. Мовляв, це вони найняли для поїздки в басейн приватного перевізника.

Тепер мами бояться відпускати школярів на плавання, а експерти кажуть, що більше половини водіїв в області – далеко не молоді. При цьому медогляди перед рейсом відбуваються тільки на папері.

Про те, хто винен у тому, що діти опинилися в автобусі з мертвим водієм, як часто таке трапляється і ведеться статистика випадків раптової смерті за кермом.

Бояться віддавати на плавання

3 лютого в Кам’янському сталася надзвичайна подія – в автобусі, який віз школярів в басейн, раптово помер водій. Відео події потрапило на камери – спочатку з дверей некерованого транспорту прямо на дорогу випала вчителька, а потім автобус в’їхав у паркан будівництва. Якщо б він помчав далі, а це спуск з гірки, то автобус набрав швидкість, і поїздка могла обернутися величезною трагедією.

Батьки кажуть, що за ті 20 хвилин, коли дізналися про те, що трапилося, і з’ясували, що з дітьми все в порядку, мало не посивіли. «У мене дочка була в тому автобусі, все страшно злякалися», – написала жінка в соцмережах.

Відвідування басейну для учнів школи № 22 у Кам’янському – це подарунок від міської влади. І саме вони винні в тому, що не організували перевезення дітей, вважають батьки. При цьому крайніми хочуть зробити «батьківський комітет», який нібито сам займався організацією транспорту.

«Влітку було багато трагічних випадків з дітьми на воді. Тому мер міста вирішив, що всі діти Кам’янського повинні навчитися плавати. І буквально перед новим роком нашій школі організували безкоштовні заняття. Басейн, в якому малюки займалися, найкращий у місті. Але про організації поїздок чиновники чомусь не подумали. І зараз крайніми роблять батьківський комітет, який нібито сам домовлявся за транспорт», – розповіла нам Ольга, мама одного з учнів цієї школи.

Відвідували заняття в основному учні молодшої школи, це 1-4 класи. Своїм ходом добиратися зі спального району Черемушки до басейну довелося б двома видами транспорту. Тому, щоб спростити шлях, домовилися з перевізником, але повісили це на батьків. За словами Ольги, син в цей раз не поїхав з іншими однокласниками — йому не встигли придбати нові плавки, а старі зносилися. Але коли вона дізналася про те, що сталося, була шокована.

«Я навіть уявити не можу, що пережили діти в цій поїздці. Той перехрестя біля готелю «Зоря» – дуже небезпечне місце. Він жвавий, і аварії в цьому місці – не рідкість. Автобус вдарився в огорожу будівництва і зупинився, що врятувало життя діток. Але якщо б він не заїхав на той тротуар, то далі – крутий спуск з гірки, мертвий водій, а автобус набирає швидкість… Страшно навіть уявити, чим би все закінчилося», – розповіла нам мама.

Її сильно налякало відео події, яка з’явилася в соцмережі. «Я спочатку подумала, що з салону випав дитина. Це ж який він там пережив жах, що готовий був викинутися, ризикуючи опинитися під колесами інших автомобілів. Але ще більше я злякалася, коли виявилося, що це вчителька. Зараз кажуть, що вона випадково випала, коли намагалася закрити двері в автобусі. За іншою версією: стрибала покликати на допомогу. Але я зрозуміла, що наші діти нікому не потрібні», – каже мама школяра.

За її словами, школа № 22 – не проста, а інклюзивна. Тут навчаються діти з інвалідністю. І з цієї причини на уроках і заняттях, крім вчителів, завжди присутні вихователі.

«Якщо у дитини буде напад епілепсії, то потрібно реагувати блискавично, а не тікати і кликати на допомогу медсестру. І як би вона могла когось покликати на дорозі? Директор каже, що можна зрозуміти вчительку, вона ще дуже молода. Але мені тепер страшно. Виходить, що в стресовій ситуації, моя дитина може виявитися сам», – уточнила мама.

Вона каже, що навчитися плавати – це дуже добре. Але тепер сильно задумалася, чи варто пускати дитину на заняття, коли за нього ніхто не несе відповідальність. Тим більше в ситуації, коли мова йде про особливих дітей.

«І я не здивована, що влада зайняли таку позицію. Неподалік від школи є садок для дітей з інвалідністю. Біля нього – дорога, яка в разі дощу або снігу, стає суцільною ямою з вибоїнами. І мами, ступаючи в калюжі по кісточки води, змушені носити на руках діток з ДЦП. Я два роки писала в усі інстанції, але приходять відповіді, що у них немає грошей. Немає грошей на 500 метрів дороги, при цьому фонтани на кожному розі понатикали! Це показує, яке тут ставлення до наших дітей», – обурена молода мама.

Скаржився на біль у серці

Вчора в школі №22 весь день були вимкнені телефони, а в департаменті з гуманітарних питань Кам’янського нам заявили, що не мають права нічого говорити. У поліції сказали, що зараз ведуться слідчі дії.

«Ми відкрили дві кримінальні провадження за статтями 115 – це по факту природної смерті водія, і за статтею 287 – «випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації», – уточнили правоохоронці.

Відомо, що водієві було 68 років, попередня причина смерті – інсульт. Але батьки в шоці, що їх дітей віз по суті дідусь. «Кажуть, що у нього була гіпертонія, сильно піднімався тиск. Але зараз такі перепади погоди, що навіть здорові себе погано почувають», – говорить нам інша мама.

Приватний перевізник «Интерспецмаркет» поспішив запевнити місцевих журналістів, що везла дітей не їхня фірма. Але голова профспілки автоперевізників Михайло Тонконогий каже, що це не так.

«Попередньо, це все ж був перевізник «Интерспецмаркет». Правда, машина зареєстрована не на підприємство, був виданий тимчасовий талон. Зараз ми зажадали інформацію з головного сервісного центру. І він скоріше всього це підтвердить. І тоді ми зможемо це стверджувати з імовірністю в 100%, що автобус був цього підприємства», – говорить нам Тонконогий.

За його словами, зараз фірма намагається зробити вигляд, що поїздка дітей в басейн – це приватна перевезення. І взагалі вони не мають до водія ніякого відношення. Адже правоохоронці будуть з’ясовувати – яким чином особу із поганим самопочуттям випустили на рейс. І тоді приватникам доведеться понести відповідальність.

«Справа в тому, що цей перевізник – досить відоме підприємство, і не з кращого боку. Їх зі скандалом вигнали з чотирьох маршрутів Дніпра, тому що вони жахливо здійснювали перевезення. Це наплювацьке ставлення до водіїв і рухомого складу, в тому числі і новому. Водії не були нормально працевлаштовані, а про проходження медичних і механічних оглядів взагалі не йшлося», – уточнює Михайло.

Школа № 22

У Кам’янському, кажуть місцеві жителі, відбувається те ж саме. Водії регулярних маршрутів приїжджають в глухий кут, там до них виходить чоловік з легкової машини, і просто проставляє печатки в маршрутних листах. Про це Тонконогому вже розповіли очевидці. І водії знову виходять на маршрути.

«А це фікція і порушення закону. Зараз ми з «Укртрансбезопасностью» і поліцією вже в рейді, перевіряємо машини, які виходять на маршрут в Дніпрі. А з наступного тижня будемо перевіряти в Кам’янському. Справа в тому, що за законом вікових обмежень для водіїв немає. При цьому, за даними моєї статистики на підприємствах Дніпропетровської області, понад 28 відсотків водіїв – вже пенсійного віку. А середній вік, станом на грудень 2019 року – це 56,5 років. Тобто, молоді практично немає. Це дуже сумна статистика, тому що через 5-7 років і працювати буде взагалі нікому», – уточнив Михайло.

Він додав, що йому відразу ж після НП на умовах анонімності передзвонили колеги померлого водія автобуса. Вони розповіли, що останні кілька днів пенсіонер скаржився на погане самопочуття. «В останній день він скаржився, що болить серце. Але його все одно выпхали в рейс, тому що треба везти людей», – розповів Тонконогий.

Статистику ніхто не веде

При цьому випадки, коли людина раптово помирає за кермом під час руху, досить часті. І не помічати їх просто не можна. Наприклад, в кінці грудня в Запоріжжі так помер водій маршрутки. І втратив управління, Mercedes врізався в електроопору.

11 грудня в Дніпрі раптово зник таксист 34-річний Олег Шевчук. Родичі шукали його весь день, а знайшли мертвим. Йому стало погано в салоні власного авто. Причому, клієнтка, яка сіла в машину, бачила хлопця без свідомості.

«З того, що ми змогли визначити, консультуючись з лікарями, у нього стався гіпертонічний криз – при поїздці з моргу у нього прочинилися очі, і було видно криваве червона пляма. Швидше за все, лопнула судина, і він втратив свідомість. Коли клієнтка підійшла і сіла в машину, він не відповідав, але можливо був живий», – написала в Facebook мама хлопця Тетяна Шевчук.

Вона додала, що замість виклику швидкої допомоги, клієнтка фотографувала машину щоб написати, які працюють водії. Потім запевнила родичів хлопця, що дуже поспішала до дитини, тому швидку викликати не встигла, а повідомила в службу.

«Якби поруч опинилися свідомі і небайдужі люди, здатні прийти на допомогу, трагедії можна було б уникнути», – вважає мати, що втратила єдиного сина.

Олег помер в салоні автомобіля

Facebook / Тетяна Шевчук

У листопаді 2019 у Львові вагітна жінка на Mercedes влетіла в Opel на вул. Мельника – Коновальця. За словами очевидців, на момент аварії львів’янка була вже мертва.

У жовтні в самому центрі Києва водій Mercedes-Benz W211 здавав заднім ходом, стукнув припаркований Mercedes-Benz GL, але на вулицю і не вийшов. І тільки тоді очевидці помітили, що чоловік мертвий. У серпні на вул. Тарасівській у Києві співробітникові поліції охорони стало погано за кермом Renault Logan, він з’їхав на узбіччя і врізався в дерево.

А в 2018-му році в Києві неподалік від Південного вокзалу водій автобуса з дітьми раптово помер за кермом. Некероване транспортний засіб тоді вдалося зупинити вчителя. На щастя, ніхто з дітей не постраждав.

«Випадки раптової смерті водіїв бувають, адже не тільки в Дніпрі, а й в Україні така статистика — багато літніх людей. І кожен раз ми дивувалися, що пасажири швидше сильно лякалися, ніж травмувалися. Потім виявлялося, що водії перед смертю роблять все, щоб загальмувати. Один з останніх прикладів – раптова смерть літнього водія автобуса №7 у Києві. Перед тим, як померти, він встиг зупинитися», — розповіли нам в одній з великих фірм-перевізників столиці.

В Україні, на жаль, ніхто не веде статистику – скільки людей раптово помирає за кермом. У «Укртрансбезопасности» порадили звернутися в патрульну поліцію. А в патрульній поліції уточнили, що збір таких даних не передбачено.