Повернутися готові не всі: названо кількість українців, які вирішили залишитися в Ухани

У китайському Ухани, що став епіцентром епідемії коронавіруса, все ще залишаються 75 громадян України, однак бажання повернутися на батьківщину виявили лише 50 осіб.

«Станом на 7 січня 2020 року відомо про 75 громадян України, які знаходяться в місті Ухань, двох гражданках в місті Сянъян, одного — в місті Сяогань, 3 громадянах у місті Ічан, 2 гражданках в місті Цзінчжоу і одного громадянина в міському окрузі Чжунсянь, місто Цзинмэнь. Серед зазначених громадян виявили бажання про евакуацію 50 громадян України», — повідомили в МЗС

За офіційними даними китайської сторони, у Китаї проживають 4803 українських громадянина, випадків зараження їх коронавірусом не зафіксовано.

У даний час Посольство України в КНР підтримує постійний зв’язок з українцями в Ухани та інших містах країни. Крім того, комунікація з ними здійснюється в соціальних мережах, а також в групах, створених українцями в месенджері WeChat.

В цілодобовому режимі працює оперативна група з надання допомоги громадянам України при Посольстві України, а крім того, всю інформацію можна отримати на «гарячій лінії» Департаменту консульської служби МЗС України (+38 044 238 16 57).