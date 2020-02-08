Міністр освіти відкинула пропозиції глави МЗС Угорщини з мовного питання

Україна не підтримуватиме політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин. Усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження мають на високому рівні володіти державною мовою.

Про це сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад під час зустрічі в Києві з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто 7 лютого, повідомляє пресслужба МОН.

“Основний лейтмотив цієї зустрічі — ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин і зосереджуємося на роботі з вчителями та методистами… Основна ціль — щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою”, – зазначила міністр.

Під час зустрічі глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запропонував Новосад розглянути дві можливості, які могли б, на його думку, забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади. Серед них – прирівняти угорську мову до мови корінного народу; збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів.

Обидві пропозиції український міністр освіти відхилила як неприйнятні. На переконання Ганни Новосад, збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, що вивчаються угорською, призведе до того, що діти навчатимуться сім днів на тиждень.

“Ми маємо чіткі межі того, яким має бути навантаження дитини. Якщо ми збільшимо його — це вже загроза для здоров’я дітей. Цю межу ми точно переходіті не будемо. Зараз ми маємо Закон “Про повну загальну середню освіту”, який, з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, виписав збалансовану систему, за якою поступово відбувається збільшення відсотку предметів, що викладаються українською. Які предмети вивчати державною — рішення школи. Це оптимальний варіант”, — додала міністр.

Щодо визнання угорської меншини корінним народом, то, на переконання Експертів, це політичне питання, яке зараз не варто піднімати.

“Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушити закладені основні принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає”, — зазначила Новосад.

Міністр підкреслила, що Україна послідовно виконала усі рекомендації Венеціанської комісії. “Далі — системний діалог із освітянами. Для цього вже в лютому фахівці МОН матимуть зустрічі у Закарпатті для обговорення з освітянами положень проєкту Державного стандарту про базову освіту”,— наголосила Ганна Новосад.