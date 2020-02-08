Антарктика побила температурний рекорд з показником +18,3

В Антарктиці зареєстрована найвища температура з показником термометра аргентинської дослідної станції + 18,3 С, який побив попередній рекорд на 0,8 градуса.

«Свідчення, отримані в Эсперансе на північній частині півострова континенту, перевершують попередній рекорд зареєстрований в Антарктиці, який був встановлений в березні 2015 року і становив 17,5 градуса Цельсія», — пише видання.

Півострів Антарктика — є частиною Південної Америки і є одним з місць на Землі, яке швидко нагрілося майже на 3С за останні 50 років, за даними Всесвітньої Метеорологічної Організації. Майже всі льодовики регіону тануть.