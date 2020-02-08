Скасування 8 березня: Зеленський поставив крапку над «i»

В Україні в останні три роки звучать заклики скасувати святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Politeka.net розібралася, чи варто українцям розраховувати на вихідний день в 2020 році.

Ключовим натхненником скасування святкування 8 Березня в Україні було скандально-відомий, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, який подав таку ідею восени 2017 року.

В’ятрович закликав змінити формат свята і прибрати його зі списку офіційних вихідних днів в Україні.

Втім, більшість українців негативно относлись до цієї ідеї. Не підтримав її і нинішній президент Володимир Зеленський, який ще в 2018 році, будучи актором, заявив, що свято 8 березня потрібен.

У листопаді 2018 року Володимир Зеленський прокоментував можливу скасування свята в ефірі телеканалу Newsone. Зеленський зазначив, що тема дуже актуальна для нього.

«Для мене 8 березня близький і приємний свято, бо 8 березня я звик вітати своїх улюблених жінок. Наші мами, бабусі, наші перші вчителі, я до них дуже трепено ставлюся, дочки, у мене є донечка — хочеться їх привітати. Це справжній жіночий свято. Вони всі чекають. Ти даруєш квіти. Ну коли ще?», — сказав він.

Зеленський також зазначив, що історія цього свята в цьому контексті не так важлива.

«Блін, та яка різниця, яка історична довідка у цього свята? Жити треба сьогодні. Для народу відпочинку ніякого немає, тому, навпаки, потрібно додати пару свят. 9 березня, думаю чоловіки зі мною погодяться, хотілося б трохи відійти, відпочити».

Відзначимо, що всі крапки над і в питанні свята в цьому році розставив Кабмін. У розпорядженні «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік» Міністерство соціальної політики встановило перелік офіційних державних вихідних днів в 2020 році. 8 березня залишається офіційним державним святом і вихідним днем.

Оскільки день 8 березня у 2020 році припадає на неділю, то вихідний день переноситься на наступний за ним понеділок, 9 березня. Так що, як і мріяв Володимир Зеленський ще в 2018 році, українці отримають додатковий вихідний ще й на 9 березня.

Зазначимо, що Міжнародний жіночий день з 1975 року відзначається ООН. Однак в СРСР він мав виражену ідеологічну забарвлення і святкувалося з 1921 року в пам’ять про участь жінок у петроградській демонстрації 8 березня 1917 року.

Вихідний день 8 березня є тільки в пострадянських і деяких просоціалістичних країнах, на Кубі, у В’єтнамі і Північної Кореї. У Китаю в цей день вихідний лише у жінок.

Червоним виділені країни, які мають 8 березня вихідний день, жовтим — країни, де в цей день немає вихідного. У більшості країн Заходу в цей день нічого не святкують.