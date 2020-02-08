Нові бранці російських бойовиків на Донбасі: кого і за що затримують після обміну

На території Донбасу, підконтрольній російським гібридним силам, тривають затримання за звинуваченням у «державній зраді» і «шпигунство».

Так, у січні у Луганську затримали матір вісьмох дітей, звинувативши її в «веденні розвідок», а відомому місцевому блогеру, який раніше підтримував угруповання «ДНР», пред’явили «публічне розпалювання ненависті».

Правозахисники запевняють, що бойовики таким способом поповнюють «обмінний фонд», щоб на випадок нового обміну утримуваними особами в буквальному сенсі слова торгуватися за узгодження списків.

Радіо Донбас.Реалії розповідає, кого і за що затримували в ОРДЛО через місяць після грудневого обміну, в ході якого на контрольовану Києвом територію України, нагадаємо, повернулися 76 осіб: 12 тепер вже екс-військовополонених і 64 цивільних.

Багатодітна мати і блогер

16 січня 2020 року так зване «МГБ» угруповання «ЛНР» заявило про затримання мешканки селища Нижньо-Тепле Станично-Луганського району Марини Недодаевой (1976 р.). Мати вісьмох дітей заарештували в Луганську за підозрою в «шпигунстві».

У Марини Недодаевой вісім дітей. В угрупованні «ЛНР» її можуть засудити» на 20 років

На відео допиту перелякана, сонна, змучена жінка пояснює, що приїхала в Луганськ до двом старшим дочкам. А потім, ніби під диктовку, каже, що співпрацювала з СБУ. У ОРДЛО жінці загрожує до 20 років позбавлення волі. Тим часом вдома її чекають шестеро молодших дітей.

22 січня 2020-го, але вже в Донецьку, затримали місцевого блогера Олександра Болотіна. Чоловік, який публічно підтримував бойовиків угрупування «ДНР» і навіть був «членом громадської палати ДНР», вибухнув на своїй сторінці в Facebook постом про те, що останні п’ять років він живе «в Донецьку, як у в’язниці». У публікації Болотін закликав до акції непокори і попросив однодумців не дотримуватися «комендантську годину». Відразу після публікації блогера заарештували представники «МВС ДНР». Йому пред’явили «публічне розпалювання ненависті».

«Держзрада» і «незаконні збройні формування»

Якщо на етапі вигаданого слідства в ОРДЛО намагаються показати всіх затриманих, то, коли справа доходить до «судів» – імена незаконно обвинувачених ретельно приховують. Так, днями «ГПУ ЛНР» заявила про «засудження» жителя Голубовського на 12 років за «держзраду».

У ОРДЛО намагаються не озвучувати імена незаконно засуджених

Так звані «правоохоронці» звинуватили чоловіка в тому, що на одному з суден на підконтрольній Україні частині Донбасу він давав свідчення, у ході яких заявив, що «вибори» в ОРДЛО в 2014 році були незаконними.

Ще один недавній і показовий приклад «безіменного» засудженого – житель Лутугине, якого «засудили» до 20 років позбавлення волі за «участь у незаконних збройних формуваннях». За даними «ГПУ ЛНР», в 2014 році місцевий житель вступив в ряди Лутугинської самооборони і відкрито виступив проти окупації Донбасу.

Щоб поповнити «обмінний фонд», бойовики роками розшукують місцевих жителів

Чоловіка заарештували в 2018 році, так зване слідство тривало півтора року, «апеляція» залишила вирок без змін, і тепер з СІЗО незаконно засудженого переведуть в одну з в’язниць угруповання «ЛНР».

Працюють над поповненням «обмінного фонду»

За даними Східної правозахисної групи, в грудні 2019 року за підозрою в шпигунстві на непідконтрольної частині Донецької області були затримані четверо людей. Тепер троє чоловіків і одна жінка знаходяться в СІЗО №5 у Донецьку. Також, за інформацією правозахисників, в грудні були затримання і на непідконтрольної частині Луганської області. Там за звинуваченням у «шпигунстві» заарештували сімох людей: одного чоловіка, 1978 р., відпустили під підписку про невиїзд, решта – троє жінок і стільки ж чоловіків – перебувають в ув’язненні. Крім цього, на території, контрольованій угрупованням «ЛНР», тільки за останній місяць минулого року двоє людей були засуджені за нібито шпигунство, ще один – за спробу диверсійної діяльності.

«Персональні дані затриманих, підозрюваних ми не розголошуємо у зв’язку з тим, що родичі не дають на це згоду. Але хочемо зазначити, що НВФ «ЛНР» і «ДНР» кожен день працюють над поповненням так званого «обмінного фонду», – йдеться в повідомленні Східної правозахисної групи на Facebook.

Нагадаємо, Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про «безіменних» в’язнів, які перебувають у ОРДЛО. У вересні 2019-го були опубліковані історії сімох українців, які незаконно засуджених за «держзраду» на території, контрольованій російськими гібридними силами. Деяких з цього списку, наприклад, 24-річну Вікторію Вороніну, обміняли у грудні минулого року.

Автор: Ольга Омельянчук; Радіо Свобода