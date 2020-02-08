Від коронавіруса помер перший громадянин США

6 лютого помер 60-річний громадянин США з діагнозом коронавірус. Він помер у лікарні Цзиньинтань в китайському Ухані.

Про це передає Reuters.

Про перший випадок загибелі американця від спалаху смертельного вірусу повідомив в суботу, 8 лютого, представник посольства США в Пекіні.

У лікарні Цзиньинтань станом на обідню пору 6 лютого було зареєстровано 19 іноземних громадян, які заразилися коронавірусом.

Американська газета The New York Times теж повідомила про смерть громадянина США з посиланням на посольство США в Пекіні.

Газета зазначає, що американець помер в четвер. Ніяких інших деталей про нього посольство не призводить.

«Ми направляємо найщиріші співчуття родині. З поваги до приватного життя родини, ніяких інших коментарів у нас не буде», — цитує The New York Times висловлювання представника американського посольства в Пекіні.

Зазначу, що, за даними Вікіпедії на цю хвилину (11.00 за Києвом), коронавірусом заражені 341 осіб з інших країн за межами Китаю.

Померлими серед них значаться один чоловік з Гонконгу і один з Філіппін.

Заражених громадян США — 12.

До речі, найбільше заражених новим коронавірусом (друге місце після Китаю) — в Японії.

Це — 84 людини.

Тоді як два дні було всього 45 заражених японців.

Досить лякаючі темпи. Якщо так піде і далі, то скоро доведеться подавати щоденну статистику вже по двом країнам — Китаю і Японії.

На третьому місці йде Сінгапур — 33 людини.

На четвертому Таїланд — 32 людини.