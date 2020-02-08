У Києві перехожий знайшов заморожені у кризі рештки людини

У Солом’янському районі Києва на вулиці Кадетський Гай перехожий помітив, що у кризі лежить на половину вмерзший череп людини.

Про це повідомляє Інформатор.

Про моторошну знахідку повідомили 7 лютого. Попередньо, людські останки частково перебували в кризі. Крім черепа, там вдалося знайти кістки таза, хребта, ніг і плечей. На вигляд зріст людини становив близько 150 сантиметрів. Як давно тіло розклалося й інші подробиці події з’ясовуватимуть під час проведення експертиз. На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група.

: prm.ua

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