Новый Renault Duster: первые официальные изображения

Компания Renault опубликовала фотографии кроссовера Duster второго поколения, предназначенного для южноамериканского рынка.

Кроссовер Duster второго поколения выпустили еще в 2017 году, но география его продаж пока была сильно ограничена. Под румынским брендом Dacia его продавали в Евросоюзе, под французским Renault – в Африке, на Ближнем Востоке и Украине. Теперь новинка доберется до Южной Америки. Компания Renault опубликовала первые изображения Duster, предназначенного для стран этого региона.

Новинку, как и кроссоверы первой генерации, будут выпускать на заводе Renault в Бразилии. Судя по фото, Duster для Южной Америки в целом похож на версию для Европы. Дополнительные секции фонарей по бокам радиаторной решетки, скорее всего, предложат только для экстремального исполнения, например, Adventure или Dakar Edition.

Интерьер бразильского кроссовера также почти идентичен салону румынского «брата» с единственной оговоркой. У него появится большой экран медиасистемы, знакомый по новому купе-кроссоверу Renault Arkana.

Никаких технических подробностей о новинке официально пока не сообщается. Но местным журналистам удалось выяснить, что первым в продажу поступит кроссовер с 1,6-литровым «атмосферником», который может работать в паре с механической коробкой передач или с вариатором. Позднее на смену двигателю объемом 2,0 литра придет 1,3-литровый турбомотор, как у «Арканы». Бразильской публике Renault Duster второго поколения представят в марте.

: avtodream.org