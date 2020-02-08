Почему так вредно долго спать в выходные дни

Плохо спали в течение рабочей недели и решили отоспаться в выходные? Мы расскажем, почему этого не стоит делать и чем это вам грозит.

Детям нужно от 16 до 20 часов сна в сутки. Подростки должны спать по девять часов. Взрослым требуется около восьми часов сна.

Многие люди спят намного меньше. Поэтому они стараются наверстать упущенное и не вылезают из постели в выходные до самого обеда. Вот почему это не советует делать WomanEL:

Это нарушит ваш циркадный ритм

Циркадные часы – это ваш внутренний таймер сна. Если вы встаете в будние дни в 7 часов утра и в выходные дни в 11 часов, ваш мозг немного запутывается: он перестаёт понимать, когда выпускать гормоны бодрствования и сна.

Это приведёт к недосыпу

Длительный сон по выходным может сбить ваш таймер сна, в том числе затруднить засыпание в воскресенье вечером. Что в итоге? Вы засыпаете в 3 часа ночи, а просыпаетесь в 7 часов утра в понедельник и чувствуете жуткую усталость.

Это повлияет на вашу иммунную систему

Иммунитет ослабевает из-за отсутствия полноценного сна, что повышает вероятность подхватить какую-либо болезнь.

Симптомы бессонницы могут ухудшиться

Если у вас уже есть бессонница, соблюдение графика сна (просыпаться и засыпать в одно и то же время каждый день) должно стать вашим главным приоритетом.

Вы станете раздражительным

Слабость, вялость и усталость, которые вы испытаете уже в понедельник, приведёт к ухудшению настроения. Вы будете срываться на других или захотите перекусить чем-то вредным, чтобы заглушить негативные эмоции.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день – даже в субботу и воскресенье – и вам будет легче получить необходимый отдых. И это поможет вам оставаться максимально здоровым.

: womanel.com