Тина Кароль выполнила трюк на сцене

Украинская певица произвела фурор ярким номером на одном из своих концертов.

Как известно, 1 февраля Тина Кароль отправилась во Всеукраинский тур 2020 в поддержку своего нового альбома. Певица уже успела дать концерты в пяти городах, где продемонстрировала абсолютно новую программу. Одним из самых ярких номеров она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, на видео артистка выполняет сложный трюк и демонстрирует свою хорошую физическую подготовку. Сначала Кароль становится в стойку на обе руки и начинает плавно опускать ноги. Подтанцовка подхватывает и переворачивает певицу. Зал взрывается аплодисментами.

Отметим, что на Тине Кароль был надет короткий зеленый комбинезон, открывающий вид на стройные и подтянутые ножки звезды. Также артистка дополнила образ белым париком, очень похожим на стрижку, которую она носила в начале карьеры.

: showbiz.clutch.ua