В оселі українців будуть проникати без дозволу: що придумали в Раді

Під куполом Верховної Ради з’явився законопроект під номером 2458, який депутатам рекомендує розглянути парламентський комітет з питань енергетики та ЖКП.

На нього звернув увагу відомий український політичний і економічний експерт Тарас Загородній в блозі для «Главреда».

Він зазначає, що даний законопроект пропонує в невідкладних випадках (порятунок життя або ліквідація ПП) дозволити співробітникам комунальних підприємств проникати в житло громадян несанкціоновано. Якщо знадобиться, їм буде дозволено вибивати вікна або двері.

На даний момент такими повноваженнями володіють тільки співробітники силових структур, але лише у випадку, якщо в приміщенні запобігається злочин. У всіх інших випадках допуск в квартиру дозволений тільки за рішенням суду.

Таким чином, якщо вище згаданий законопроект буде підтриманий депутатами, наслідки не змусять себе чекати, упевнений експерт.

«Пропоновані законом норми — це чистої води марення і беззаконня. Все, що у нас намагаються провести поза суду, закінчиться кошмаром, так як в цьому випадку рейдери і колектори будуть у нас сантехніками. А найсмішніше в цьому те, що у комунальних служб буде більше обов’язків, ніж у поліції та інших силових органів», – підкреслив Загородній.

Зміни, які пропонуються, він називає рейдерським захопленням квартири, оскільки ніхто не зможе перешкодити комунальникам зайти всередину і змінити замки. Більш того, подібні дії пропонується проводити без присутності правоохоронців.

Закон намагаються взяти на догоду монополістам ЖКГ, щоб вони могли відключати послуги та проникати в приміщення, коли і як захочуть, без рішення, упевнений автор.

«Борги за послуги ЖКГ існують, і їх сума становить близько 60 мільярдів гривень. Як їх усувати, комунальники не знають. Квартири у боржників забирати бояться, оскільки побоюється бунту в країні. І хоча є судовий порядок розгляду подібних справ без участі боржника, знову-таки, суд повинен хтось подати, провести підрахунки і переговори з людьми. І тому, мабуть, не придумали нічого кращого такого «фінту вухами».

Загородній все ж сподівається, що у депутатів вистачить розуму викреслити із законопроекту такі недвозначні норми перш, ніж його винесуть на голосування.