Загроза НАТО: невеликий супутник РФ переслідує на орбіті американський супутник

Запущений Росією супутник маневрує поблизу більшого американського супутника-розвідника.

Про це заявив головнокомандувач НАТО з трансформації генерал Андре Ланата в коментарі Washington Examiner.

“Російське міністерство оборони (…) запустило невеликий супутник, який нещодавно синхронізував свою орбіту і ставши переслідувати американський супутник-розвідник”, – заявив французький генерал.

За словами генерала, зусилля Росії й Китаю з маневрування космічних апаратів поблизу західних супутників становлять загрозу, і кожній країні Альянсу окремо варто задуматися, як цьому протистояти.

“Досі всі вважали космос безпечним простором. Це вже не так”, – зазначив генерал Ланата.

Як зазначає видання, деякі аналітики і військові чиновники считают, що Росія й Китай розміщують космічні активи біля американських супутників, щоб у разі конфлікту завдати шкоди системі військового зв’язку США і мережам GPS.

“Ми можемо уявити собі багато різних способів і різних видів агресії у космосі”, – сказала Ланата.