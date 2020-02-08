Жінка з двома дітьми потрапили в реанімацію через вибух котла в селі під Калушом

У суботу, 8 лютого, в селі Томашівці біля Калуша вибухнув котел в одному із житлових будинків. В результаті події постраждала жінка 1992 року народження та двоє дітей 2014 і 2016 років народження.

Про це пише місцеве видання “Вікна” з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Жінка отримала термічні опіки близько 40% тіла. У дітей діагностували термічний опік обличчя, грудної клітини та рук.

Всі доставлені в реанімаційне відділення Калуської центральної районної лікарні.