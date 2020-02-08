Стрілянина в Донецьку: бойовик “МДБ” вбивши трьох “слідчих МВС” і таксиста

В окупованому Донецьку службовці незаконних силових формувань влаштували стрілянину, відзначаючи “день слідчих органів “МВС ДНР”. Бойовик т. зв. “міністерства державної безпеки ДНР” застреливши чотирьох осіб, після чого наклав на себе руки.

Про інцидент стало відомо 8 лютого (сам “день” припадає на 5 лютого).

У різних джерелах деталі події дещо різняться.

“Новини Донбасу” з посиланням на інформовані джерела пишуть, що інцидент стався у кафе на околиці міста, в селищі Чулковка.

Троє з чотирьох убитих були співробітниками “міністерства внутрішніх справ ДНР”.

“Представник „МГБ“ теж був вихідцем з „органів внутрішніх справ“. В ході святкування між ним та знайомими з „МВС“ вінік конфлікт. “МГБшник” розстріляв їх і водія таксі з автомата Калашникова, а після цього вчинив самогубство”, – зазначає видання.

В інших джерелах дружина одного з убитих пише, що подія сталася не в кафе, а “прямо перед власним будинком”, і “злочин вчинено третіми особами”.

«Донецький Абориген», схоже, чув дзвін (https://t.co/RC8ASOnOPt), але в ситуації не надто орієнтується. Принаймні, мене терзають смутні сумніви щодо правильності імен убитих Романа #Юдин’а і Григорія #Мажерович’а #Донецьк #мвдт1 #мгбт1 #чутки pic.twitter.com/CGkFK5qwze

— Necro Mancer (@666_mancer) February 8, 2020