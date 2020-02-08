Карантин не врятує: світ зіткнеться з цією епідемією ще в першому півріччі — Taiwan News

Дослідження, опубліковане у відомому науковому журналі минулого тижня, підрахувало, що число вірусних інфекцій в Ухані вже перевищила 300 000. І кількість випадків зараження буде подвоюватися кожні 6,4 дня».

Про це передає сьогодні M. NEWS.

Наукове моделювання, проведене Університетом Гонконгу (HKU) і опубліковане на сайті Lancet минулого тижня, показує, що китайський уряд недооцінив масштаби епідемії або занизив їх у десять разів.

За оцінками дослідження, число випадків набагато більше офіційних цифр, враховуючи коефіцієнт поширення 2,68 на випадок і подвоєння загального числа інфекцій кожні 6,4 дня.

Дослідження показало, що до 25 січня в Ухані вже було 75 815 осіб, інфікованих новим коронавірусом (2019-nCoV). Це число за січень набагато перевищує кількість, опубліковане урядом 6 лютого — 28 000 випадків.

Якщо врахувати, що 25 січня було зафіксовано більше 75 000 випадків, минуло 12 днів, а коефіцієнт подвоєння становить кожні 6,4 дня, то число випадків в одному тільки Ухані тепер становить близько 300 000.

Дослідження передбачає, що, якщо не відбудеться «зниження трансмиссивности», число інфекцій повинно досягти максимуму до квітня цього року.

У звіті також говориться, що для інших міст Китаю затримка піку становитиме одну-два тижні.

Автори дослідження прийшли до висновку, що масштабні карантинні заходи в Ухані будуть мати незначний вплив на подальші траєкторії епідемій в інших містах, оскільки вони вже «засіяні» десятками інфекцій.

Також у звіті вказувалося, що «локальні епідемії, ймовірно, вже ростуть у геометричній прогресії у багатьох великих містах Китаю», і, враховуючи велику кількість мандрівників з цих міст в пункти призначення по всьому світу, інші країни ризикують зіткнутися зі справжньою епідемією вірусу в першій половині цього року.