Чергова брехня, якою «слуги» хочуть замаскувати земельну аферу — екс-нардеп

Що запропонують продавати ці горе-бізнесмени, коли «проїдять» гроші за землю? Що? Знову собак? Чи вже нирки громадян України, аргументуючи це тим, що дві нирки — це надлишок?

Є така історія про те, що Петро I колись випустив указ, в якому були такі слова: «Боярам в Думі говорити не по написаному, щоб дурість кожного було видно». Може і казка, але дуже влучна. Сучасні телеефіри стали для багатьох політиків підтвердженням правоти цього указу. Правда тепер, замість царської Думи вони віщають на тб. І хоча їх готують, пишуть їм темники і тексти, але дурь народних обранців проявляється все одно.

Таку думку сьогодні висловив колишній нардеп Борислав Береза.

Українці ще не встигли відпочити від феєричної дурниці нардепа від «Слуги народу» Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку, як нову популістську дурницю ляпнув голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера». Але тут не просто дурість. Тут навмисна брехня.

Він сказав: 44 тис. фермерів — чому саме 44 тис, а не мільйон? Ми хочемо, щоб був мільйон. 20 років земля знаходиться в тому стані, в якому вона є: її можна взяти в оренду, отримати пай … право власності на землю гарантується.

Отже, в партії «Слуга народу» очікують, що після прийняття законопроекту про обіг сільськогосподарських земель, кількість фермерів зросте з 44 тисяч до мільйона. А чому відразу не 5 мільйонів? Або «слуги» просто не знають або не згадали про те, скільки у нас землі?

Так ось, в Україні 42,7 млн. га земель сільськогосподарського призначення. З них понад 31 млн га — це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га — приватні паї. У державної і комунальної власності — понад 10 млн га. Власників земельних паїв зараз трохи менше 7 млн.

Однак кількість землевласників та землекористувачів в Україні перевищує 25 млн. Це не лише аграрії і селяни, але й дачників, садівників і інші власники землі. І хто ж з них готовий продати свою землю?

Опитування, проведене на замовлення проекту USAID «Агроінвест» у 2015 році, показав, що лише 8% власників сільгоспземлі хотіли б продати її в перший рік після зняття мораторію.

Ще одне опитування, який у 2017 році проводив Інститут аграрної економіки, показав, що серед власників земельних паїв хочуть їх продати не більше 10%.

Але не забуваємо ще про 10 млн. га, які в тій чи іншій формі належать державі. Фактично за рахунок цих земель, мабуть, на думку Арахамии, можуть з’явитися нові фермери. Якщо кожен візьме хоча б по 10 гектар.

Хоча, у мене обґрунтовані сумніви в тому, що з 10 гектар можна зробити успішне фермерське господарство орієнтоване на бізнес, а не на особисте споживання.

Яка ймовірність появи цього одного мільйона фермерів? Практично нульова. Чому? Тому що для того, щоб працювати на землі, потрібні культури під посів, техніка для обробки землі, техніка для збору врожаю, ПММ, запчастини, добрива і багато іншого. А все це вимагає грошей.

І де взяти ці гроші? Мікрокредитами тут не відбудешся. А значить, треба брати кредит у банку. Великий кредит під чималі відсотки і під заставу врожаю.

А як віддавати? З тих самих 10 гектар? Це нереально.

І Арахамія про це знає. А значить його слова не просто популізм, а навмисна брехня. І якщо згадати, що в закон навмисно внесли обмеження в 10 000 гектар, то можна припустити, що великі компанії будуть викуповувати землю саме такими обсягами. По 10 000 га.

Тоді це означає, що максимальним кількість нових фермерів буде близько… тисячі фермерів. Однієї тисячі, а не мільйони. Але по факту буде ще менше, тому що великі компанії декларують зацікавленість від 200 000 га до 1 000 000 гектар.

Поділіть це на кількість можливих варіантів. У нас вже є великі компанії, які складаються з тисяч Фопів. Тут буде схожа схема. І Арахамія це розуміє. Як співучасник процесу.

А значить слова Давида Арахамии в ефірі ток-шоу — це лише чергова брехня і популізм, яким «слуги» хочуть замаскувати свою аферу.

Мета — це продаж землі, яку контролює держава, і через ці гроші закрити дірки в бюджеті. Дірки у своєму особистому і в державному бюджетах.

І виникає ще одне питання, що запропонують продавати ці горе-бізнесмени, коли «проїдять» гроші за землю? Що? Знову собак? Чи вже нирки громадян України, аргументуючи це тим, що дві нирки — це надлишок?

Не знаю. Але я бачу, що ні стратегії, ні тактики на майбутнє у них немає. Так, ринок землі потрібен. Але не ця дика його версія, із неврегульованими проблемами кадастру. І все це насторожує мене не менше, ніж брехня, популізм і цинізм «слуг». Тому що якщо корабель під назвою Україна влада поведе на рифи, то розіб’ються не тільки вони, але і всі ми, хто живе на борту цього корабля. І другого шансу у нас вже не буде.

***

Дещо додам (теж дивився вчорашню програму у Шустера).

Політтехнологи з штабу Зеленського (ВП) роблять велику помилку, коли випускають в телеефір таких людей як Арахамія, Сольський і Роман Лещенко — який є спеціальним представником президента по землі. Тому що від цього лише ще швидше будуть падати рейтинги Зеленського та його партії. Адже на мерзенних физиономиях згаданих людей просто яскраво читаються їх брехливість, підлість, корисливість та інші негативні якості (нижче фото Сольського і Лещенко)

Втім, серед «слуг народу» інших, схоже, не є…

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