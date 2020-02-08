«Не базікати зайвого в соцмережах»: ресурс ОРЛО розповів про ситуацію на Алчевському металургійному комбінаті

Один з Телеграм-каналів, які висвітлюють життя на тимчасово непідконтрольної території Донбасу написали як йдуть справи на Алчевському металургійному комбінаті.

«У зв’язку з несвоєчасною виплатою заробітних плат, відтік кадрів з АМК набуває загрозливого (якщо не сказати катастрофічний) характер На даний момент на Алчевському металургійному комбінаті (АМК) невиплачена заробітна плата за грудень і січень (у січні доплатили трохи більше 20% за листопад і на цьому все)», — пише ресурс.

Зі слів автора публікації звільнення на заводі набувають загрозливого характеру.

«Керівництво підприємства прийнято рішення звільняти не більше 40 чоловік в тиждень (деякі кажуть, що в день, але мені повідомили саме про тижні). Як мені пишуть: «люди звільняються з 10-20 чоловік з бригади, просто після роботи йдуть і пишуть заяви на розрахунок.»

Ресурс відзначає, що людей катастрофічно не вистачає, а роботи стає все менше.

«Деякі виходять на підробіток у вихідні, а також працюють за двома професіями (щоб отримати хоча б якусь доплату) і таким чином викручуються. Крім того, на підприємстві ходять чутки, що через брак людей незабаром будуть змінювати графік змін — замість 4-х бригад будуть працювати три. Співробітники Служби економічної безпеки (СЕБ) підприємства продовжують „кошмарити“ працівників на предмет „не базікати зайвого“ в соцмережах. Зрозуміло, що це підприємство „ВТС“ олігарха Курченко, що „держава в державі“, проте було б непогано, якби хтось із сильних світу цього звернув увагу на те, що відбувається»