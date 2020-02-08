«Назвав мене Президентом світу»: Зеленський розкрив деталі аудієнції з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський озвучив подробиці аудієнції з Його Святістю Папою Франциском у Ватикані.

На заході він був присутній разом зі своєю дружиною Оленою.

Як передає прес-служба ОП, український лідер і Його Святість обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям та захисту навколишнього середовища, після чого торкнулися процес мирного врегулювання конфлікту на сході України.

«Головне, про що ми говорили, ‒ це світ. Він навіть назвав мене „Президентом світу“ ‒ ось такий у мене зараз імідж у Європі», ‒ зазначив Володимир Зеленський після аудієнції.

За його словами, важливо, що зустріч з Папою Франциском відбулася через два місяці після паризького саміту в Нормандському форматі і до запланованої зустрічі в Берліні.

«Звернувся до Папи Франциску з проханням допомогти зі звільненням українців, утримуваних на Донбасі, в Криму і Росії», ‒ розповів президент.

Зеленський також зазначив, що Його Святість Тата Франциска дуже чекають в Україні, де він користується надзвичайно великою підтримкою і довірою.

«Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні ‒ не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід», ‒ резюмував український лідер.