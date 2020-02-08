Фірмі, власника якої двічі викривали на постачання неякісних продуктів, замовили їжі на 80 млн

Департамент освіти і науки Запорізької міської Ради 13 січня замовив ТОВ «Українська торгова компанія №3» постачання молочних продуктів вартістю 3 750 000 грн.

Про це пишуть «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на дані системи «Прозорро»

Так, протягом року 21 дитячому саду раз в місяць повинні постачати сухе незбиране молоко (не менше 25% жирності) і згущене молоко (не менше 8,5% жирності), також щодня (крім п’ятниці) установи повинні отримувати пастеризоване молоко (не менше 2,5% жирності). Загалом фірма повинна поставити більше 3 тис. кг згущеного молока вартістю 90,5 грн./кг (на 299 тис. грн), 125 тис. кг молока вартістю 26,2 грн./кг (на 3 260 000 грн), а також тону сухого незбираного молока вартістю 180 грн./кг (на 180 тис. грн).

ТОВ «Українська торгова компанія №3» належить Василю Ляшенко. Він також був власником ТОВ «Українська торгова компанія №1», яка є фігурантом двох кримінальних справ за підозрою у постачанні неякісних продуктів харчування (в 2016 і 2018 роках).

Правоохоронці підозрювали, що чиновники купували молочну продукцію, яка не відповідала санітарно-епідеміологічним нормам і умовам договорів, після чого перепаковували її на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості і постачали бюджетним організаціям. Крім цього, під час обшуку в ТОВ «Українська торгова компанія №1» виявлено фальсифіковану друк Держветнагляд України, яка служить для маркування м’яса, минулого ветеринарну експертизу.

Згідно інформації з судового реєстру, останнім рух в першому виробництві відбувся в 2016 році, коли поліції надавали дозвіл на проведення обшуку. Друге виробництво ще розслідується. Фігурантом цього виробництва є і ТОВ “Українська торгова компанія №3”, однак деталі щодо неї правоохоронці не розголошують.

Варто відзначити, що «Українська торгова компанія №1» після відкриття другого кримінального провадження перестало отримувати підряди (останній в листопаді 2018).

«Українська торгова компанія №3» почала отримувати тендери в 2018 році і з тих пір зібрала їх на 83,8 млн. грн., Левова частка від Департаменту освіти і науки Запорізької міськради – на 61,3 грн.

nashigroshi.org