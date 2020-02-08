Підлеглі голови МЗС витратили бюджетні гроші на чашки за 1,5 тисячі

Дипломатія – справа недешева. Бюджетні видатки на Міністерство закордонних справ України у 2019 році сягнули 4,5 мільярда. Та на що витрачають ці кошти підлеглі Пристайка і які таємниці приховують закупівлі одного з найбільш закритих відомств України? Виявилось, що наприкінці минулого року МЗС придбало собі «під ялинку» чашки за 1,5 тис. грн. А ще – пледи, годинники і ювелірні прикраси. І все це – за державний кошт.

Цікаво, що значно кількість своїх тендерів Міністерство зовнішніх справ провело за спрощеною системою, тобто шляхом звітування про укладення договір. На конкурентній основі, тобто шляхом відкритих торгів, відбулось лише 15% закупівель відомства.

Статистика тендерів МЗС Фото: Dozorro

Усього МЗС підписало договорів на суму понад пів мільярда гривень, зокрема лише у поточному році вже відбулось 18 закупівель на понад 2,6 млн грн.

Найцікавіші звіти про укладені угоди були оприлюднені міністерством у грудні 2019-го. Серед передноворічних придбань дипломатів – пледи на майже 200 тисяч гривень, ювелірні вироби – на 172 тисячі, настінні й наручні годинники – на майже 150 тисяч та сувенірні керамічні чашки на 189,5 тисяч гривень.

Тендери, оголошені МЗС 26.12.2019 (фрагмент) Фото: складено за даними Dozorro

Закупівля посуд за номером UA-2019-12-26-002980-b, наприклад, примітна тим, що кожна чашка за цією угодою обійшлась відомству в… понад півтори тисячі гривень.

Тендер UA-2019-12-26-002980-b Фото: Dozorro

До речі, основний вид діяльності підприємця Ігоря Стеколенка Леонідовича, якого було обрано постачальником – індивідуальна мистецька діяльність. Тож дипломати питимуть не просто з «кухонного посуду», а з мистецьких виробів ручної роботи. За кошт платників податків.

Ще одна закупівля – UA-2019-12-26-002922-b-L1: 125 пледів за 193 750 грн. Тобто 1550 грн за штуку. Мабуть, теж хендмейд. Бо у звичайному магазині плед можна спокійно придбати за вдвічі-втричі меншу ціну.

Фото: JYSK

Звісно, красиво жити не заборониш. Альо підсумки торгів викликають безліч незручних запитань: наскільки доцільно було закуповувати ці товари? Для яких потреб їх буде використовувати замовник? Чому по більшості позицій настільки висока ціна? У який спосіб у МЗС порівнювали цінові пропозиції та оббирали постачальників?

Адже, по-перше, вказані товари були придбані явно за завищеними цінами. По-друге, переможцями безальтернативно були обрані ФОПи, що не мають жодного досвіду (для багатьох з них це перший державний підряд). Тож виникає враження, що фірми були створені спеціально для підписання договорів.

Окрім того, більшість звітів проведена 26.12.2019, тобто фізично малі підприємці на постачання всього один день, адже 30-31 грудня у 2019 були вихідними.

Зауважимо, що за законом бюджетні кошти, виділені держзамовникам, необхідно розподілити до кінця бюджетного року, інакше весь надлишок повертається до бюджету України. І саме цим пояснюється дивна активність підлеглих Пристайка в останні дні грудня.

Ще дві закупівлі від тієї самої дати стосуються придбання вентиляційного обладнання.

Тендери, оголошені МЗС 26.12.2019 (фрагмент) Фото: складено за даними Dozorro

І знову цікаве запитання: навіть попри ті, навіщо дипломатам знадобилась додаткова вентиляція посеред зими, чому закупівля була розділена на дві частини?

Нагадаємо, «допороги» – одне з найулюбленіших слів у словничку корупціонера. Схема пов’язана з тім, що згідно зі ст. 20 ЗУ «Про публічні закупівлі», для проведення процедури торгів має бути подано не менше ніж дві пропозиції, проте норми закону набувають чинності лише у випадку, коли вартість закупівлі перевищує 200 тисяч гривень. Тож, розбивши тендер на дві або кілька сум нижче від порогової, недобросовісні замовники уникають проведення прозорого аукціону.

Утім, якщо з передноворічним «шопінгом» дипломатів все більш-менш зрозуміло, то вісь ще один свіженький приклад.

Вже у 2020 році міністерство оголосило відкриті торги на закупівлю «Нафта і дистиляти» (бензин автомобільний марки А-95 Євро (підвищеної якості), дизельне паливо Євро (підвищеної якості)» очікуваною вартістю 400 тисяч гривень, за номером UA-2020-01-29-001700-c. Наразі триває період прийому пропозицій (до 14 лютого).

Однак у тендерній документації містяться вимоги, які унеможливлюють доля багатьох потенційних постачальників і штучно звужують коло претендентів на перемогу в тендері (цитуємо):

«Відпуск пального здійснюється за системою дії паливних талонів/паливних карток на пальне через розгалужену мережу АЗК/АЗС. Обов’язкова наявність: мінімум 1 АЗК/АЗС на відстані до 5 км від Покупця; мінімум 1 АЗК/АЗС на трасі Київ – Бориспіль; мінімум 2 АЗК/АЗС у кожному обласної центрі України».

Зокрема, встановлення вимоги, щодо відстані 5 км від адреси розташування замовника є явно дискримінаційною та обмежує права інших учасників.

Взяти участь у тендері зможуть лише «обрані» постачальники Фото: Dozorro, Google Maps

Нагадаємо, Держбюджетом-2020 для МЗС видатки у порівнянні з попереднім роком збільшено на 183,6 млн грн (до 4,68 млрд грн), зокрема видатки на заробітну плату на 71,5 млн грн (до 461 млн грн). Серед інших видатків зросло також фінансування закордонних дипломатичних установ на 165 млн грн (до майже 3,5 млрд грн).

А від видатки на фінансову підтримку забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зав’зв’язків з українцями, які проживають за межами України скоротили на 13,5 млн грн.

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