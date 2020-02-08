Пристайко розповів угорцям, які народи вважаються корінними

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в бесіді з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ угорської республіки Петером Сійярто пояснив, що корінними народами в Україні вважаються національні меншини, у яких немає іншої держави, яка відстоює їхні права.

Наприклад, кримські татари. Про це повідомляється на сторінці глави зовнішньополітичного відомства в Twitter.

Пристайко зустрічався з угорцем в присутності міністра освіти і науки Ганни Новосад. В основному обговорювалися питання освіти. Угорська сторона виступила з низкою ініціатив.

За словами міністра, як збалансувати час навчання мовам, щоб не заподіяти надмірною працею шкоди учням і не зашкодити навчальному процесу, знають лише фахівці.

«Можливо, рішення в площині адаптації методології та підготовки вчителів. Готові до конструктивного діалогу», – зазначив глава МЗС.