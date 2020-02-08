5 годин запитували, чий Крим: Актор Ліванов, якого не пустили в Україну, поскаржився на прикордонників

Прикордонна служба України заборонила шести російським артистам в’їзд у країну з-за відвідування окупованого Криму.

Група акторів, включаючи Ігоря Ліванова, Павла Баршака і Олену Корікову, їхали туди з виставою «Ідеальний свідок», повідомляє «Московський комсомолець».

Держприкордонслужба України раніше повідомила, що кількох росіян зупинили в пункті пропуску, так як актори раніше відвідували аннексированный Крим. Росіян оформили, виписали їм трирічні заборони на в’їзд в країну. А незабаром частина творчого колективу знову затримали — вже на іншому пункті пропуску. Тоді наполегливим служителів муз збільшили термін заборони відвідувати Україну — до 10 років.

Актори привезли в Україну виставу «Ідеальний свідок». Публікували афішу українською мовою: на плакаті зображені Ліванов, а також Павло Баршак і Олена Корікова.

Російський актор Ліванов повідомив Teleprogramma.pro, що йому заборонили в’їзд на три роки, а по десятці отримали Баршак і Корікова.

«Нас п’ять годин тримали в автобусі і запитували: «Чий Крим?». Не розстріляли і слава Богу, — додав актор. — Не треба російським артистам в’їжджати на територію України», — розповів артист.

На уточнююче питання, як він відповів прикордонникам щодо приналежності окупованого Криму, Логінов підкреслив: «Ну а чий прапор над Кримом?».