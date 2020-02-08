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Євробачення 2020: хто пройшов у фінал українського Нацвідбору

08.02.2020

У суботу, 8 лютого, відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020, в якому взяли участь 8 претендентів на поїздку в Роттердам (Нідерланди).

Учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020:

  • Гурт [Про]
  • Jerry Heil (Яна Шемаева)
  • Katya Chilly (Катерина Боголюбова)
  • KRUTЬ (Марина Круть)
  • Go-A
  • CLOUDLESS
  • GIO (Гіоргі Дарахвелидзе)
  • Assol (Катерина Гуменюк)

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Виступи учасників оцінює компетентне журі в особі шоумена Андрія Данилка, співачки Тіни Кароль і музичного експерта Віталія Дроздова. Провідним прямих ефірів став Сергій Притула. Включення з бекстейджа веде теле – і радіожурналіст Володимир Бірюков.

Після виступу всіх учасників свої оцінки оголосили судді, а вже потім стали відомі результати глядацького голосування.

«На групи Go-A і на KRUTЬ реакція публіки була найкраще. Мені було не складно вибрати 1,2, 3 місце, а далі… Але це все було красиво, це було по-іншому», — прокоментував виступ учасників Данилко.

Спочатку стало відомо, як судді розподілили бали між учасниками. Найнижчий бал, одиницю, отримала Assol, 2 бали пішло до співака GIO, 3 бала дісталося групі «Гурт [Про]». Чотири бали — Katya Chilly, 5 — CLOUDLESS, 6 балів — Go-A, 7 балів пішли до Jerry Heil, а вищий бал, від суддівської трійки отримала співачка KRUTЬ.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Після голосування глядачів визначилися фіналісти Національного відбору. Отже, трьома фіналістами після сумарного підрахунку голосів стали: Jerry Heil, Go-A і KRUTЬ.

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