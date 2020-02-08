Євробачення 2020: хто пройшов у фінал українського Нацвідбору

У суботу, 8 лютого, відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020, в якому взяли участь 8 претендентів на поїздку в Роттердам (Нідерланди).
Учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020:
- Гурт [Про]
- Jerry Heil (Яна Шемаева)
- Katya Chilly (Катерина Боголюбова)
- KRUTЬ (Марина Круть)
- Go-A
- CLOUDLESS
- GIO (Гіоргі Дарахвелидзе)
- Assol (Катерина Гуменюк)
Фото: instagram.com/eurovision.ua
Виступи учасників оцінює компетентне журі в особі шоумена Андрія Данилка, співачки Тіни Кароль і музичного експерта Віталія Дроздова. Провідним прямих ефірів став Сергій Притула. Включення з бекстейджа веде теле – і радіожурналіст Володимир Бірюков.
Після виступу всіх учасників свої оцінки оголосили судді, а вже потім стали відомі результати глядацького голосування.
«На групи Go-A і на KRUTЬ реакція публіки була найкраще. Мені було не складно вибрати 1,2, 3 місце, а далі… Але це все було красиво, це було по-іншому», — прокоментував виступ учасників Данилко.
Спочатку стало відомо, як судді розподілили бали між учасниками. Найнижчий бал, одиницю, отримала Assol, 2 бали пішло до співака GIO, 3 бала дісталося групі «Гурт [Про]». Чотири бали — Katya Chilly, 5 — CLOUDLESS, 6 балів — Go-A, 7 балів пішли до Jerry Heil, а вищий бал, від суддівської трійки отримала співачка KRUTЬ.
Фото: instagram.com/eurovision.ua
Після голосування глядачів визначилися фіналісти Національного відбору. Отже, трьома фіналістами після сумарного підрахунку голосів стали: Jerry Heil, Go-A і KRUTЬ.