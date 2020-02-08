В Приватбанку пояснили списання коштів за «квартири в Москві»

«ПриватБанк» потрапив у скандал, пов’язаний з шахрайськими схемами. Банк звинуватили у неправомірне списання коштів і нездатності захистити рахунки своїх клієнтів.

Про це повідомляє клієнтка Приватбанку в розділі Відгуки на порталі Мінфіну.

Скарга Тетяни полягає в тому, що ПриватБанк дозволив підозрілою сайту списати грошові кошти з її картки.

За словами постраждалої, вона реєструвалася на сайті КредитОнлайн. Оплату виставили 1,25. Я дала згоду і підтвердила платіж через Приват24 по смс. Але те, що сталося далі шокувало жінку.

“Далі мені приходить квитанція, Купівля квартир Москва’ і квитанція в рублях 500+. Заходжу в Приват24 а там -199 грн. Зателефонувала оператору Приватбанку. Відповідь була з ряду геть… Оператор сказала наступне: «так як ви реєструвалися на сайті і ваша карта стала прив’язана до цього сайту, платіж могли зняти автоматично! У мене питання: «як таке може бути? Я підтверджую платежі з перекладом з однієї своєї картки на другу відбитком пальця. Ні це чи безпека? Ні це та надійний захист банку?», — пише обурена клієнтка банку.

Співробітники Приватбанку дали два варіанти на вибір, які не підійшли жінці: відмінити прив’язку карти сайту (а вона на нього навіть не реєструвалася) і заблокувати картку.

На порталі Мінфіну техпідтримка банку пояснила проблему, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, користувачі дають згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження.

«У подібній ситуації, відв’язати картку можна в особистому кабінеті сайту або в службі підтримки даного сервісу. Якщо Ви не підтверджуєте операцію по карті, за Вашим зверненням на підтримку ми можемо сформувати запит на опротестування і направити його в міжнародну платіжну систему. Ми склали кілька простих правил, які допоможуть Вам безпечно проводити оплати в інтернеті», — йдеться у відповіді «Привабанк».