Трамп дав завдання помирити його з Путіним: розкрилося таємне доручення

Президент США Дональд Трамп доручив послу в Росії Джону Саллівану вжити заходів для поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Про це сам диппредставник повідомив в інтерв’ю РБК, зазначивши, що має намір продовжити курс свого попередника Джона Хантсмана.

«Я сподіваюся продовжити ту чудову роботу, яку він зробив, я радий цій можливості. Незадовго до того, як він покинув свій пост, і після цього ми з ним кілька разів обговорювали шляхи конструктивної взаємодії Сполучених Штатів з урядом Росії», — заявив посол.

За його словами, відносини країн зараз знаходяться на нижчій точці з часів закінчення холодної війни.