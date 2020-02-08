Україна опинилась на 107 місці серед найдорожчих країн

Україна посіла 107 місце у рейтингу найдорожчих для проживання країн світу.

У рейтингу враховували основні економічні показники, такі як індекс споживчих цін, вартість проживання, послуг таксі та інших видів транспорту, ціни в ресторанах, вартість одягу та взуття, та інші. Загалом до списку увійшли 132 країни, — пише Громадське.

Найдорожчою виявилась Швейцарія.

«Взагалі європейські країни є помітними у переліку найдорожчих країн, — серед перших 20 у переліку позицій 9 з країн розташовані в Європі, п’ять — в Азії, одна — у Північній Америці, дві — на Карибах та одна — в Океанії», — йдеться у повідомленні.

Другою найдорожчою країною є Норвегія, за нею слідують Ісландія, Японія, Данія, Багами, Люксембург, Ізраїль, Сінгапур та Південна Корея.

США займають 20 позицію, Велика Британія — 27, а Саудівська Аравія — 57.

Серед країн пострадянського простору дорожче за Україну у Білорусі, Молдові і Росії. Менші витрати, у порівнянні з українцями, мають люди, що проживають у Вірменії, Казахстані, Азербайджані та Грузії.