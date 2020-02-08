«Забудьте про Зеленском, він прийшов і піде»: ведуча «1+1» Мосейчук зробила емоційна заява

Ведуча ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» Наталія Мосейчук виступила з емоційним постом через хейтеров. Вона досить жорстко висловилася на адресу своїх критиків.

Ведуча телеканалу «1+1» Наталія Мосейчук болісно відреагувала на критику в свою адресу. Вона на своїй сторінці в Facebook опублікувала емоційну заяву з-за мема зі своїм зображенням.

Варто відзначити, що Мосейчук критикують за лояльне ставлення до нинішньої влади. Один з її критиків перейшов межу, написавши, що їх з президентом Зеленським «шибениці будуть стояти поруч». Ведуча вийшла з себе.

У відповідь Мосейчук заявила, що їй нібито «плювати на хейтерство» і «тих, хто знищує її репутацію». Разом з тим, вона обрушилася на своїх критиків і порадила їм, замість образ в соцмережах, зробити щось корисне, зокрема, «помити парадну від харчков, пофарбувати ліфт, побудувати дитячий майданчик» та інше.

Ведуча «Право на владу» впевнена, що меми з її участю — це нібито замовлення.

«Знаю, хто. Знаю, чому», — написала вона.

Поскаржилася Мосейчук на те, що з-за хейтеров їй не вдалося зібрати гроші на лікування підлітка, в результаті чого хлопчик помер. Згадала ведуча і хвилю хейта щодо Зеленського через церемонії прощання з жертвами катастрофи Boeing 737.

«Забудьте про Зеленском. Він прийшов і піде! Як і Порошенко! Що буде з людяністю?» — звернулася Мосейчук до хейтерам. Вона закликала накреслити «червоні лінії» і не переступати їх.

«Зараз нерви голі. На межі. В іншому випадку, колективне самогубство. Країну знищить не Путін. Не «малорос-президент». Її ми угробимо. Власними руками», — попередила ведуча «1+1».