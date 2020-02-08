Тимошенко взяла в облогу «Слуг народу» за відмову проводити референдум

83% громадян України підтримують рішення про те, що продаж землі сільськогосподарського призначення має прийматися на всенародному референдумі, а не нардепами.

Відповідне опитування було проведено в програмі «Свобода слова Савіка Шустера», його ініціатором стала Юлія Тимошенко.

За словами політика, в парламент зареєстрували кілька законів про референдум, які підтримали інші фракції, але «Слуги народу» їх відхилили. Підсумки опитування в ефірі програми показали, що українці вибирають референдум і лише після його проведення можна діяти так, як вирішить народ.

Також Юлія Володимирівна додала, що сили повинні бути спрямовані не на продаж землі, а на розвиток українського фермерства для збільшення робочих місць і стрімкого економічного зростання.

Тимошенко акцентувала увагу на тому, що без землі не буде ні фермерів, ні можливості займатися виробництвом органічної продукції, це не тільки погіршить економіку, але й знищить продовольчу безпеку.

Наостанок вона підкреслила, що не можна продавати українську землю бездумно лише за бажанням олігархів, але потрібно її берегти для народу України.