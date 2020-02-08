Смертельний коронавірус: Вашингтон забрав з Китаю понад 800 американців

Влада Сполучених Штатів Америки здійснили заходи щодо евакуації з території міста Ухань, що в Китаї, де знаходиться епіцентр поширення вірусної інфекції коронавірус, від якої загинули вже сотні людей, більше 800 американців.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що громадян США, а також їх найближчих родичів, і тих, хто має дозвіл на проживання в США, за допомогою авіалайнерів, евакуювали з китайського міста Ухань. У повідомленні Держдепу також говориться, що всі евакуйовані з Китаю люди пройдуть перевірку на виявлення коронавіруса. Ці процедури будуть проводити фахівці з федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що Сполучені Штати Америки заявили про готовність надати фінансову допомогу Китаю, а також іншим країнам, які зіткнулися зі смертельною недугою під назвою коронавірус. Причому розмір такої допомоги не перевищить ста мільйонів доларів США.