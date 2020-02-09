Грошова база в Росії не перестає скорочуватися

У Росії обсяг грошової бази у вузькому визначенні зменшився з 24 по 31 січня 2020 року на 59,7 млрд рублів до 10 трлн 609,1 млрд рублів, випливає з матеріалів Центробанку РФ.

Нагадаємо, що тижнем раніше грошова база скоротилася на 109,2 млрд рублів, до цього — на 22,7 млрд рублів, а за період з 27 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року — на 265,3 млрд рублів.

Грошова база у вузькому визначенні включає випущені в обіг готівка (з урахуванням залишків коштів у касах кредитних організацій) і залишки на рахунках обов’язкових резервів по залучених кредитними організаціями коштах у національній валюті, депонуючих в Банку Росії.

Додамо, що, за оцінками Росстату, споживчі ціни в Росії з 28 січня по 3 лютого піднялися на 0,1% до попереднього тижня, коли вони не змінювалися, а з початку року інфляція дісталася до 0,5%.

За січень 2020 року споживчі ціни в РФ підвищилися на 0,4% до попереднього місяця, як і в грудні минулого року. При цьому в річному зіставленні інфляція в січні сповільнилась до 2,4% після 3% в грудні.

У минулому році споживчі ціни зросли на 3% (грудень до грудня-2018). Таким чином, 3%-на інфляція в 2019 році стала другим найнижчим значенням цього індикатора за всю історію сучасної Росії. Абсолютний мінімум був зафіксований за підсумками 2017 року — 2,5%, а в 2018 році ціни підвищилися на 4,3%.

Мінекономрозвитку РФ поки прогнозує на 2020 рік зростання споживчих цін на рівні 3%.