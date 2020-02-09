В Сети показали необычный грузовик Mercedes-Benz Arocs с тракторной кабиной

В наших сельских угодьях можно встретить много тракторов иностранного производства. Это, например, практические Belarus, или современные John Deere, но такой диковинки, что представили австрийцы, украинская земля еще не видала.

Так, австрийская компания Mus-Max, которая специализируется на машинах для лесообрабатывающей промышленности, показала интересную новинку PuMMA на осенней выставке Agritechnica в Ганновере.

На вид это просто фантастика – трехосный грузовик с кабиной, нижняя часть которой взята от Mercedes-Benz Arocs, а верхняя – от трактора Сlaas. На шасси установлена мощная дерево-дробильное оборудование и кран-манипулятор с захватом.

Отметим, что Mercedes-Benz Actros – это семейство тяжелых грузовиков и седельных тягачей полной массой от 18 до 25 тонн, которые выпускаются с 1996 года в нескольких модификациях. Их отличительной чертой является наличие электронной системы технического контроля “Telligent”, которая в реальном времени следит за реальными нагрузками и износом двигателя, работой трансмиссии и тормозной системы.

: hyser.com.ua