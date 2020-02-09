Группа KAZKA презентовала клип на песню “Літаки”

Клип опубликовали на канале KAZKA в YouTube.

Песня “Літаки” феномена украинской сцены, группы KAZKA, вышедшая в конце прошлого года, наконец получила официальный клип. В него вошли эксклюзивные кадры из новой украинской романтической комедии “Побачення у Вегасі”.

Съемки многих сцен фильма, которые попали в клип песни “Літаки”, проходили в Лас-Вегасе, в пустынях Калифорнии, в городе Ланкастер, а также на известном на весь мир пляже Venice Beach.

“Всегда хотела услышать нашу песню на сеансе в кинотеатре, полететь на свидание в Вегас и создать саундтрек к крутому фильму, поэтому этот опыт – идеальное комбо! Спасибо команде фильма за то, что на одной волне и с улыбкой на лице воплощаете мечты в жизнь. Надеюсь, зрителям понравится кино и, конечно, музыкальное сопровождение к нему. А пока – полетели смотреть наш общий клип на песню ЛІТАКИ. Спойлер: благодаря клипу еще раз убедилась в том, что Дима и Никита – еще и крутые танцоры”, – говорит Александр Зарицкая, вокалистка группы.

“Літаки” – одна из самых романтичных песен нашего второго альбома NIRVANA, ведь ни один энергетический напиток не способен дать крылья так, как это делает любовь в сердце! Проверено на себе”, – говорит Никита Будаш, мультиинструменталист группы KAZKA.

Песня “Літаки” вошла в новый альбом группы – Nirvana. Концерт в поддержку альбома состоится в киевском Дворце спорта 4 марта – за день до официального выхода “Побачення у Вегасі” в широкий прокат.

: showdream.org