«Все випадково, я не хотіла!» У мережі показали дівчину, застрелившую інструктора в тирі в Полтаві

У Жовтневому районному суді Полтави 8 лютого пройшло засідання по справі вбивства інструктора в тирі «Об’єкт 7,62». Ім’я підозрюваної – Вероніка Моторіна.

Про це повідомило видання «Громадське: UA». На суді дівчина заявила, що вбила чоловіка нібито не навмисне

Суддя Ірина Блажко прийняла рішення взяти Motorinu під варту терміном на 60 діб. Слідчий клопотав про взяття підозрюваного під варту без внесення застави.

«Я хочу сказати, що це було випадково. І я б не хотіла, щоб він помер. Це все, що я хочу сказати», – повідомила Вероніка.

Вероніка Моторіна на засіданні суду

Громадське: UA

Вероніка Моторіна на засіданні суду

Громадське: UA

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство).

У 2018 році Моторіна разыскивалась поліцією, вона бігла з оздоровчого табору.

«Моторіна Вероніка Миколаївна, 06.05.2001 р., мешканка міста Дніпро… 03.08.2018 року близько 2:15 пішла з оздоровчого табору, розташованому в с. Красне Скадовського району. При перевірці встановлено, що вона збиралася поїхати додому через Херсон», – повідомляли копи.

Фото, з якого розшукували дівчину

Прес-служба поліції

Портал kg.ua пише, що, за їх даними, після пострілів у інструктора дівчина нібито хотіла застрелити себе, але другий інструктор вибив з її рук зброю.

Раніше озвучувалася версія того, що 18-річна дівчина випустила дві кулі в першого інструктора, після чого хотіла потрапити до другого.