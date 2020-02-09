«Смерть неминуча»: знайшовся зловісний пост стрілка, який убив 20 людей в Таїланді

У Таїланді солдат по імені Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), який влаштував кривавий теракт у місті Накхонратчасима і убив 20 людей, перед початком бійні написав на своїй странцие у соцмережі пост: «Смерті не уникне ніхто».

З цих слів у Facebook почався страшний марафон. Через добу, військовий викрав за місцем служби зброю, під’їхав на машині до одного з торгових центрів, де у вихідний день було особливо багато відвідувачів, і влаштував безладну стрілянину, передає «КП«.

Також він взяв заручників. І тут же на його сторінці в соцмережі з’явилося питання: «чи Повинен я здатися?». Правда, через пару хвилин цей аккаунт був заблокований за пропаганду насильства.

Незважаючи на це, жах продовжився, так як здаватися військовий не збирався.