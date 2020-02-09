Фото дня: Як по пояс у снігу гору Піп Іван підкорювали (фото)

Чудові світлини з підйому на гору Піп Іван оприлюднив користувач Василь Фіцак.

За словами туриста, підйому був важкий, іноді доводилось йти по пояс у снігу.

“Сьогодні підйом на ПіпІван з с. Дземброні через Смотрич був тяжкуватим. Місили сніги місцями в пояс. А на верхах -18° при вітрі 15 м/с. Було свіженько, але краєвиди порадували” , -написав Василь.

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: mukachevo.net

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