Настя Каменских показала подтянутую фигуру в белом бикини (видео)

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских любит провоцировать украинскую публику провокационными фото и видео. Артистка может себе легко позволить позировать не только в крошечных бикини и белье, но даже вовсе обнаженной.

Откровенные снимки всегда вызывают бурю обсуждений, но певица спокойно реагирует на критику и признается, что практически никогда не читает комментарии под своими фото. Так, на свежем видео артистка предстала перед фанатами во всей красе.

На новом видео девушка танцует зажигательный танец и демонстрирует сочные формы в белом купальнике, который выгодно оттеняет ее золотистую кожу и темные волосы. На лице Каменских нет ни грамма макияжа, что не мешает ей выглядеть невероятно привлекательной.

Во второй части видео девушка переместилась с экзотического пляжа в заснеженные горы. Для прогулки она выбрала спортивные штаны и свитшот с крупным принтом. На верх она набросила короткую шубку нежного бежевого оттенка.

В комментариях фаны NK восхитились ее аппетитными формами, они оставили немало откровенных комплиментов в адрес соблазнительной горячей красотки.

“Идеальная фигура ,смотреть приятно ,мне ты люба ❤️”, “Настя супер❤️❤️❤️”, “Красивый переход!!! супер!!!💐🔥❤️”, “Супер! Фигурка классная!”, “Идея ,Класс 😻😻😻 шикарная фигурка🔥”, “Супер фигурка 👍👍👍”.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 8 Фев 2020 в 11:23 PST